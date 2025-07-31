VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri)

VGM BURS MİKTARI (YÜKSEKÖĞRENİM - ORTAÖĞRENİM)

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlendi.



Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar hesaplara geçiyor.



Burs, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.