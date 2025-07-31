VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. Her öğretim yılının başında VGM burs başvuruları başlıyor ve burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfbank hesaplarından bursu tahsil edebiliyor. VGM ilkokul, ortaokul ve lise ile beraber ön lisans, lisans öğrencilerine burs ödemesi yapıyor. Peki, 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlar?

VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri) - 1

VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde. Müdürlük tarafından burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencileri 9 ay, yükseköğrenim öğrencilri ise 8 ay ödemeden faydalanabiliyor. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar hesaplarda yerini alıyor. VGM bursu ne kadar, kaç TL?

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VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri) - 2

2025 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi için başvuru sürecine dair tarih açıklamasını henüz yapmadı. Eğitim yılının başında başvuru süreci başlıyor.

2024 yılında ortaöğrenim için başvurular 1-15 Eim tarihleri arasında, yükseköğrenim için ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvru detayları VGM sitesinden paylaşılacak.

VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri) - 3

VGM BURS MİKTARI (YÜKSEKÖĞRENİM - ORTAÖĞRENİM)

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlendi.

Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar hesaplara geçiyor.

Burs, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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