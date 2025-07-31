VGM burs başvuru tarihleri 2025: Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? (Burs ücretleri)
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. Her öğretim yılının başında VGM burs başvuruları başlıyor ve burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfbank hesaplarından bursu tahsil edebiliyor. VGM ilkokul, ortaokul ve lise ile beraber ön lisans, lisans öğrencilerine burs ödemesi yapıyor. Peki, 2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman başlar?
VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde. Müdürlük tarafından burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencileri 9 ay, yükseköğrenim öğrencilri ise 8 ay ödemeden faydalanabiliyor. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar hesaplarda yerini alıyor. VGM bursu ne kadar, kaç TL?