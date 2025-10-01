VGM burs başvuruları 2025 başladı: VGM ortaöğrenim burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

2025-2026 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

2025-2026 eğitim yılında VGM tarafından eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.



Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde duyurulacak.



2025-2026 eğitim yılı burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.



VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN