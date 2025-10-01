VGM burs başvuruları 2025 başladı: VGM ortaöğrenim burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başlayan VGM ortaöğrenim burs başvurularına, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurabilecek. Binlerce öğrenci VGM burslarıyla eğitim hayatlarına katkı sağlayabilecek. Başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İşte 2025-2026 VGM burs başvuru ekranı.
2025-2026 VGM burs başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim hayatlarına destek sağlaması amacıyla VGM burslarından faydalanmak istiyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte VGM burs başvuru ekranı.