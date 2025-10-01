VGM burs başvuruları 2025 başladı: VGM ortaöğrenim burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başlayan VGM ortaöğrenim burs başvurularına, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurabilecek. Binlerce öğrenci VGM burslarıyla eğitim hayatlarına katkı sağlayabilecek. Başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. İşte 2025-2026 VGM burs başvuru ekranı.

2025-2026 VGM burs başvurularının nasıl yapılacağı, başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eğitim hayatlarına destek sağlaması amacıyla VGM burslarından faydalanmak istiyor. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte VGM burs başvuru ekranı.

2025-2026 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

2025-2026 eğitim yılında VGM tarafından eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başladı. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde duyurulacak.

2025-2026 eğitim yılı burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.

2025-2026 VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

