VGM burs sonuçları sorgulama 2025: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl binlerce öğrenciye sağlanan ortaöğrenim bursları için başvurular, 2025 eğitim-öğretim yılında da büyük ilgi gördü. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler VGM burs sonuçları tarihine çevrildi. Peki, 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak verilen ortaöğrenim bursu, maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmaya devam edecek. VGM tarafından sağlanan bu burs, devlet okullarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ödeniyor. 15 Ekim'de sona eren VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından ise gözler artık sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?