VGM burs sonuçları sorgulama 2025: VGM ortaöğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl binlerce öğrenciye sağlanan ortaöğrenim bursları için başvurular, 2025 eğitim-öğretim yılında da büyük ilgi gördü. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler VGM burs sonuçları tarihine çevrildi. Peki, 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak verilen ortaöğrenim bursu, maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere destek olmaya devam edecek. VGM tarafından sağlanan bu burs, devlet okullarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) ödeniyor. 15 Ekim'de sona eren VGM ortaöğrenim burs başvurularının ardından ise gözler artık sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 VGM BURSU ARTACAK MI?

2025 yılı itibarıyla VGM ortaöğrenim burs miktarının da ekonomik koşullara göre güncellenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak ödenyordu. Yeni dönemde bu rakamın artacağı tahmin ediliyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için ortaöğrenim burs başvuruları ekim ayı ortalarında tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları duyuruyor.

Bu takvime göre, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının 2025 kasım ayının sonu aralık ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Resmî tarih henüz paylaşılmadı ancak duyurular www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

