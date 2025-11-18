VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı

2025 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. İhtiyaç sahibi olan ve not ortalaması yüksek olan üniversite öğrencilerine her yıl burs veren VGM, bu yıl da başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları nasıl sorgulanır?