VGM burs sonuçları sorgulama ekranı 2025: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı
18.11.2025 11:33
Deniz Ogan
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için öğrencilerin merakla beklediği haber geldi ve yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. 21-31 Ekim tarihleri arasında alınan VGM yükseköğrenim burs başvurularının ardından, başvuruda bulunan üniversite öğrencileri sonuçlarını "burs.vgm.gov.tr" adresi üzerinden sorgulayabilecek.
2025 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. İhtiyaç sahibi olan ve not ortalaması yüksek olan üniversite öğrencilerine her yıl burs veren VGM, bu yıl da başvuru sonuçlarını duyurdu. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları nasıl sorgulanır?
2025 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerinin faydalanacağı yükseköğrenim burs sonuçları 18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla açıklandı.
Adaylar 2025-2026 VGM burs sonuçlarını burs.vgm.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.
KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER YARARLANAMAYACAK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Geri ödemeli kredi alan öğrenciler ise burslardan faydalanabilecek.