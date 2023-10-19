VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonuçlarında son durum
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 2023-2024 Eğitim Yılı Ortaöğrenim Bursu için başvurular sona erdi. Başvuru süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte burs başvuru sonuçlarında son durum...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de yapıldı. Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alındı.