VGM PERSONEL ALIMI: Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak. Sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu istihdam için başvuru süreci bitti.