VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) süre ile verilir. 2023-2024 dönemi başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvuru sonuçları ardından gözler VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.

Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

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