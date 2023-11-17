VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) süre ile verilir. 2023-2024 dönemi başvurularının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvuru sonuçları ardından gözler VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi.