VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.



Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.