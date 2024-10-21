VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

2024-2025 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim öeğitim yardımları için başvurular 21 Ekim itibariyle başladı. Üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, : VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? - 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru süreci başladı. Yükseköğrenim burs başvuruları saat 21 Ekim 2024 günü 00.01 itibariyle yapılabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bursa başvurular 31 Ekim 2024 günü 23.59’a kadar devam edecek.

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VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? - 2

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.


VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? - 3

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? - 4

BAŞVURU ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır.

Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.

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