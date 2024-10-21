VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır.



Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.