VGM üniversite burs başvuruları başladı: VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?
2024-2025 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim öeğitim yardımları için başvurular 21 Ekim itibariyle başladı. Üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, : VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru süreci başladı. Yükseköğrenim burs başvuruları saat 21 Ekim 2024 günü 00.01 itibariyle yapılabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bursa başvurular 31 Ekim 2024 günü 23.59’a kadar devam edecek.