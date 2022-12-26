VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) burs başvurularının ilan edilmesi ardından, gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri için KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih işaret edilmişti. KYK bursu almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, bu burstan faydalanamayacak. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? - 1

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç beklentisi arttı.

20 Kasım'da sona eren ortaöğrenim başvurularının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için KYK sonuçları işaret edilmişti.VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? - 2

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle burs alma hakkı kazanan üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca destekten faydalanabilecek.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? - 3

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Burs başvurusunda bulunan adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini sisteme girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? - 4

VGM BURSU NE KADAR?


VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.

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