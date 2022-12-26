VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

VGM BURSU NE KADAR?



VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.