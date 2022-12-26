VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç beklentisi arttı.
20 Kasım'da sona eren ortaöğrenim başvurularının sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için KYK sonuçları işaret edilmişti.VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının ocak ayında ilan edilmesi bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle burs alma hakkı kazanan üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca destekten faydalanabilecek.
VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Burs başvurusunda bulunan adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini sisteme girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.
VGM tarafından öğrencilere 2022-2023 eğitim öğrenim dönemi boyunca verilmesi planlanan burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için aylık 200 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise aylık 650 TL oldu.