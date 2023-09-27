VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023 – 2024 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Yayımlanan duyuruda ortaöğrenim burs başvuru tarihleri paylaşıldı. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi - 2

Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurusu tarihleri ayrıca duyurulacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi - 3

YKS VE DGS SONUÇLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi - 4

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER