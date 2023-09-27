VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih sorularıyla ilgili açıklama geldi
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2023 – 2024 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Yayımlanan duyuruda ortaöğrenim burs başvuru tarihleri paylaşıldı. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.