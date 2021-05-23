"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da

Norveç bayraklı 227 metrelik gemi, mürettebat alımı için Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi

Anadolu Ajansı 23.05.2021 - 22:25

"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 1
Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sezon ikinci kez gelen "Viking Sea" isimli kruvaziyer, Bodrum yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 2

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan yola çıkan Norveç bayraklı 227 metrelik gemi Bodrum'a geldi.

"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 3

Martta 120 yabancı mürettebatın yanı sıra erzak alımı için Bodrum'u tercih eden geminin, bu kez de yaklaşık 285 mürettebatı almak için Bodrum'a demirlediği öğrenildi.

"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 4

Hava yolu ile Türkiye'ye gelecek mürettebatın, salgın önlemleri uygulanarak gemiye alınacağı belirtildi. 

"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 5
8 gün ilçede kalması planlanan geminin, işlemlerinin ardından Malta'ya gitmek üzere 1 Haziran'da ilçeden ayrılması planlanıyor.
"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 6

2016 yılında inşa edilen 930 yolcu kapasiteli gemide, yeni tip corona virüs (Covid-19) testi de yapıldığı kaydedildi.

"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 7
"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da - 8

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