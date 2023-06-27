Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar
İstanbul Tuzla’da bir iş insanına ait eve silah ve maske ile giren 5 hırsız, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Hırsızların toplamda 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı belirtiliyor. Soyguncuların 200 kilogram ağırlığındaki kasayı sürükleyerek çaldığı anlara ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızlık olayıyla ilgili olarak harekete geçti.
Tuzla'da bir iş insanının evine silah ve maske ile giren 5 kişi, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı çaldı.