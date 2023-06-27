Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İş insanı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti.

O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 soyguncu, Korkusuz'a ait villaya girdi. Eve giren hırsızlar, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı.