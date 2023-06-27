Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar

İstanbul Tuzla’da bir iş insanına ait eve silah ve maske ile giren 5 hırsız, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Hırsızların toplamda 20 milyon lira ile kayıplara karıştığı belirtiliyor. Soyguncuların 200 kilogram ağırlığındaki kasayı sürükleyerek çaldığı anlara ilişkin görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızlık olayıyla ilgili olarak harekete geçti.

Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 1

Tuzla'da bir iş insanının evine silah ve maske ile giren 5 kişi, içerisinde bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı çaldı.

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Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 2

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İş insanı Gökhan Korkusuz, dün akşam saatlerinde eşinin doğumu için evinden ayrılarak hastaneye gitti.

O esnada evin boş olmasını fırsat bilen maskeli ve silahlı 5 soyguncu, Korkusuz'a ait villaya girdi. Eve giren hırsızlar, toplam değeri 20 milyon lira olan bir miktar para ve ziynet eşyanın bulunduğu kasayı sürükleyerek evden çıkardı.

Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 3

Soyguncular çaldıkları kasayı olay yerine geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 4

Yaşanan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Gökhan Korkusuz, “Eşim doğum yapmıştı, hastaneye yanına gittim ardından eve geri geldiğimde kapıların açık olduğunu gördüm.” dedi.

Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 5

“Kameralara baktığımızda beyaz bir araçla 5 kişi maskeli ve silahlı şekilde eve giriş yapıyor. 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek götürmüşler. Kasada para, ziynet eşyalar ve evraklarım vardı.” diyen Korkusuz, kaybının 20 milyon lira olduğunu söyledi.

Villada silahlı soygun | İş insanının 20 milyon liralık kasasını sürükleyerek çaldılar - 6
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