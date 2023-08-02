Villadaki baltalı cinayet davasında, bakanlık avukatlarından karara itiraz

“YENGEM ELİNE BIÇAK ALDI”

Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, “Ölmek üzereydi. Başında Kur’an okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘Bırak gebersin’ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım.” dedi.

Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu’nun şikayetçi kız kardeşi A.K. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Son sözü sorulan sanık, ağabeyi ölüm döşeğinde yatarken evin “umumhaneye çevrildiğini” öne sürerek, olayın bu nedenle yaşandığını söyledi. Ölen Topçu’nun şikayetçi kardeşi A.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.