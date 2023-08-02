Villadaki baltalı cinayet davasında, bakanlık avukatlarından karara itiraz
Kayseri’de yengesi Emine Topçu’yu baltayla öldüren Ali Rıza Topçu’ya verilen cezadaki “tahrik” indirimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Bakanlık avukatları itiraz dilekçelerinde, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiğini belirtti.
Kayseri’de yengesi Emine Topçu’yu baltayla öldüren Ali Rıza Topçu hakkında verilen karardaki “tahrik” indirimine bakanlık itiraz etti.
Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Sokak’ta meydana geldi.
Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü.