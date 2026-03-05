Villalar açığa çıktı, siteye geçtiler! 2 milyar liralık bahis çetesinden hücre evi modeli

Ardından yasa dışı bahiste kullanacakları telefon, tablet ve bilgisayarları bu evlere taşıyıp dijital altyapıyı sağlayan şüpheliler, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden "adminlik" alarak evleri bahis oynanmaya hazır hale getirdi.

BİRBİRLERİNİ DAHA ÖNCE HİÇ TANIMIYORLARDI

Örgüt yöneticilerince bahis organizasyonunu yönetmek için birbirini daha önce tanımayan örgüt üyeleri, bu evlere yerleştirildi.

Şüphelilerin hücre evlerinden hiç çıkmadan yaşamlarını sürdürdüğü ve vardiyalı bir şekilde bahis sitelerini yönettiği belirlendi.

Şüphelilerin bahis sitelerindeki oyuncular arasındaki para trafiğini mesajlaşma uygulaması Telegram'dan örgüt yöneticilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda yönettiği saptandı.

IBAN KİRALAMA VE KRİPTO TRANSFERİ

Örgütün yakalanmamak için yasa dışı bahiste kullandıkları telefon hatları ve para transferlerinin gerçekleştirildiği hesap numaraları ve kripto hesaplarını sosyal medya uygulamalarından görüştükleri kişilerle komisyon karşılığında kiraladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahisten IBAN numaralarına gönderilen paraların izini kaybettirmek için birçok hesaba aktaran şüphelilerin, daha sonra paraları kripto cüzdanlarla yurt dışına transfer etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin zaman zaman paraları hesap sahibi kişilerden elden teslim aldığı da açığa çıkarıldı.