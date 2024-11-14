VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.