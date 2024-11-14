VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi
Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yapan şüpheli yakalandı. VIP araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.