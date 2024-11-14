VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi

Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yapan şüpheli yakalandı. VIP araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 1

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 2

VIP ARAÇTA GÜZELLİK SALONU

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 3

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VİP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 4

2 BİN 500 TL'LİK TIBBİ CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 5

Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 6
VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 7
VIP araçla seyyar botoks: Sahte doktor yakayı ele verdi - 8
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