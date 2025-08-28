"Vira bismillah" demek için hazırlıklar tamam: "Ağlarımız dolu döneceğiz"
Balıkesir’in Erdek ilçesindeki balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kala hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Eylül’de ‘Vira bismillah’ diyecek olan balıkçılar ağlarını onardı, gırgırları tamir edip, temizledi. Palamut, hamsi ve sardalya dolu ağlarla dönmeyi hedefleyen balıkçılar, yeni sezondan umutlu.
15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Gırgırlar tamir edilip, temizlendi, ağlar onarıldı.