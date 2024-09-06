Virajı dönemedi, su kanalına uçtu: 1 kişi son anda araçtan atladı

VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE SUDAN ÇIKARILDI

Direksiyonda yolcu olarak bulunan Yunus Emre Turhal, son anda otomobilden kendini attı. Araç sürücüsü İsa Özyalçın, otomobil suya batmadan önce vatandaşların da yardımıyla çıkmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.