Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları
Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye Başkanı kimdir? Viranşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Viranşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Viranşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları..
VİRANŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi'ni 37.330 alınan oy ve %47.39 oy oranı ile AK Parti adayı Salih Ekinci kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%47.39
- HDP%46.43
- Saadet Partisi%3.33
- CHP%1.19
- İyi Parti%1.03
- BBP%0.41
- Diğer%0.23