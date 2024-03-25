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Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları

Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye Başkanı kimdir? Viranşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Viranşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Viranşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Viranşehir yerel seçim sonuçları..

Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları - 1

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi'ni 37.330 alınan oy ve %47.39 oy oranı ile AK Parti adayı Salih Ekinci kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%47.39
  • HDP%46.43
  • Saadet Partisi%3.33
  • CHP%1.19
  • İyi Parti%1.03
  • BBP%0.41
  • Diğer%0.23

TÜRKİYE HABERLERİ

Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları - 2

VİRANŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Viranşehir Belediyesi Başkanı Salih Ekinci Kimdir?

5 Şubat 1982 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Viranşehir İlçesinde tamamladı. Şanlıurfa Lisesini bitirdi.

2001 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Bölümüne kayıt yaptırıp, Ocak 2006 yılında bitirdi.

2006 yılından itibaren Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesinde; Ziraat Mühendisi olarak Zirai İlaç Bayiliği yapmaktadır. 

Aralık 2017 yılında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Viranşehir Ziraat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesidir.

2010 yılından itibaren AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığı Üyeliği devam etmektedir.

31 Mart 2019 Mahalli Yerel Seçimlerde Viranşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları - 3

  • SERHAT DİCLE İNAN
  • SALİH EKİNCİ
  • BUBO BÜYÜKTURAN
  • HALİL ÇAKMAZ
  • HADİ DİKEN
  • ARİF YAĞMUR
  • MEHMET NUR YAMAN
  • KAMİL TAZE
  • YASİN KURT
Viranşehir Belediyesi hangi partide? Viranşehir Belediye başkanı kimdir? Viranşehir Belediye başkan adayları - 4

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