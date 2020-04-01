'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Başkent'te, corona virüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.