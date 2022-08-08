Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü

İstanbul Ataşehir'de, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.08.2022 - 11:16

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü - 1

'un Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen otomobil sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü - 2

Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki otomobile çarptı.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü - 3

Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü - 4

verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düştü - 5

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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