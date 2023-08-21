Viyadükte cesedi bulunan tıp öğrencisinin gizemli ölümü
Kayseri'de annesinin yanından "Lavaboya gidiyorum" diye ayrılan ve 13 gün sonra cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in ailesi, oğullarının ölüm nedeninin aydınlatılmasını istedi. Aile, ölümünün pek çok şüphe içerdiğini de öne sürdü.
Kayseri’nin Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin, 21 Temmuz’da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı.
Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.