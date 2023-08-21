Viyadükte cesedi bulunan tıp öğrencisinin gizemli ölümü

"AKLIMA CİNAYET ŞÜPHELERİ DE GELİYOR"

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelendiğini belirten Tekin, "Benim buradaki gayem bir inşaatın kamera kayıtlarında gördüğüm ve o dakikalara denk gelen 2 gizemli kişinin orada yürümesi ve bir süre sonra duraklaması. Viyadükte çekilen son dron kaydını geçen hafta emniyette bana izlettiler. Orada oğlumun görüntüsü var. Temmuz'un 25'i ve 28'inde yaptıkları dron kayıtlarında oğlumun son çekimi yapılan görüntüsü yoksa o zaman demek ki benim çocuğum sonradan oraya getirildi. Benim aklıma cinayet şüpheleri de geliyor. Her şey geliyor. Hesabında parası vardı. Hesap kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Daha bir adım atamadık. Birine borç mu verdi, alamadı mı? O anda birisini çağırdı. Başka bir olay mı oldu? Daha sonradan mı bir şey yapıldı? Benim çocuğumda yükseklik korkusu var. Ben bunu kimseye anlatamıyorum. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz. Yapamaz yani. Oraya çıkıp atlayamaz." diye konuştu.