Vize alamadılar eğitimleri yarım kaldı: "Gidiş nedeninizi anlayamadık, o yüzden vize veremeyiz"

Vize sorunu devam ediyor.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, vize randevusu bulamadığı gerekçesiyle okulunu dondurmak zorunda kaldı.

Özhan, vizeye giden arkadaşların da çok fazla ret aldığını ifade ederken "Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar." dedi.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum bir senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var. Yapay zekayla dakikada bir ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor. Onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı." diye konuştu.