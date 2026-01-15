Vize danışmanı Youtuber iki çocuğunu öldürüp intihar etti
15.01.2026 23:45
Son Güncelleme: 16.01.2026 08:10
NTV - Haber Merkezi
Youtube'da vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu öldürdükten intihar etti. "Amerika'da nasıl vize alınır?" içerikleri üreten Altunbaş ABD'den de paylaşımlar yapıyordu.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, Adana'daki evinde 2 çocuğuyla birlikte ölü bulundu.
Sergen Altunbaş'ın çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Altunbaş, bir dönem ailesiyle Amerika'ya taşınmıştı ve “ABD'den nasıl vize alınır?” içerikli videolar üretiyordu. PSM isimli bir firma kuran Altunbaş, vize danışmanlık hizmeti veriyordu.
EŞİ BİR SÜRE ÖNCE EVİ TERK ETMİŞ
Altunbaş ailesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşıyordu.
İddiaya göre Sergen Altunbaş'ın eşi, bir süre önce yaşadıkları tartışma nedeniyle evi terk etti. 6 yaşındaki Mert ve 8 yaşındaki Ada, babalarıyla birlikte kalmaya devam ediyordu.
ALTUNBAŞ VE 2 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU
Evden silah sesini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler; 34 yaşındaki Altunbaş ve 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu.
Altunbaş'ın önce çocukları, ardından kendini vurduğu tespit edildi.
YAKINLARI ARACI ATEŞE VERDİ
Ailenin bahçede duran aracı da yanmış haldeydi.
Olayı duyup eve giden yakınlarının Altınbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.