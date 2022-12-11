Vize sorunu yaşayan Ruslar Uludağ’a akın ettiler

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı, kış turizminin önemli merkezlerinden olan ve 15 Aralık’ta sezonun açılacağı Uludağ’da hazırlıklar tamamlandı.
Sezonda konaklama ücretleri, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıkıyor.
Yılbaşı için 2 günlük hazırlanan paket programda 2 kişilik odanın gecelik 17 bin 200 TL'den müşteri beklediği Uludağ'a, çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinden ilgi oluyor.
Bu sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, bu sene yabancı misafir olarak ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri beklediklerini aktardı.
Saraçoğlu, "Yapılan tanıtım çalışmalarından sonra Uludağ’a yeni ülkelerden de gelenler olmaya başladı. Örneğin Avrupa’dan, Polonya’dan rezervasyonlar almaya başladık. Bu dönem kış turizminin iyi geçeceğine inanıyoruz” dedi.
Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistlerin vize problemi yaşadığını belirten Saraçoğlu, bunun Türkiye turizmine yansımasının ise olumlu olduğunu belirtti.
Saraçoğlu, "Rus turistlerin kolay ulaşabileceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Rusya ile olan iyi ilişkilerimiz ve coğrafi yakınlık nedeniyle tercihleri, Türkiye oluyor" dedi.
Öte yandan Türkiye'de konforlu ve kaliteli bir tatil anlayışı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de talep olduğunu dile getirdi.
Saraçoğlu, "Uludağ’da Araplar tarafından yoğun talebin olduğunu söyleyebiliriz. Artan maliyetler nedeniyle Uludağ'daki ücretler de arttı" dedi.