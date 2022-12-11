Vize sorunu yaşayan Ruslar Uludağ’a akın ettiler

Öte yandan Türkiye'de konforlu ve kaliteli bir tatil anlayışı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de talep olduğunu dile getirdi.

Saraçoğlu, "Uludağ’da Araplar tarafından yoğun talebin olduğunu söyleyebiliriz. Artan maliyetler nedeniyle Uludağ'daki ücretler de arttı" dedi.