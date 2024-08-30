Voleybolcu kadının şüpheli ölümü!

"BİR SÜRE UYKU İLACI KULLANDI"

Kulüp Müdürü Kenan Daştan, oyuncuları olan Pilar Marie Victoria Loplez'in, her zaman olduğu gibi çarşamba günü yapılan idmana katıldığını belirtip, "Pilar Marie Victoria Lopez, ilk geldiği zamanlar uyum sorunu yüzünden uyku problemi yaşıyordu. Bir süre uyku ilacı aldı. Sonra, normale döndü. Çarşamba günü idmana katıldı. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam, aynı apartmanda kalan yabancı bir oyuncumuzla akşam yemeği yedi. Yemek sonrası arkadaşlarının yanında 2 adet ağrı kesici hap içti. Sonra eve gitti. Saat 23.00- 24.00 sıralarında arkadaşlarına mesaj gönderdi" dedi.