Voleybolcu kadının şüpheli ölümü!
Sultanlar Ligi ekibi Bursa Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın dün evinde ölü bulunan Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez’in (28), bir gün önce akşam yemeği yedikten sonra yabancı takım arkadaşlarının yanında ağrı kesici 2 ilaç aldığı belirtildi. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belli olacak.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 3 hafta önce, smaçör olarak Porto Rikolu Pilar Marie Victoria Lopez'i transfer etti. Bursa'da sağlık kontrolünden geçen Lopez'de herhangi bir rahatsızlık tespit edilmedi. Kulüp, Lopez'in gelmesiyle, takımın 3 yabancı oyuncusuna Beşevler Mahallesi'ndeki bir apartmandan 3 ayrı daire kiraladı.