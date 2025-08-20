Vücudunun yüzde 50'si yanan Mustafa, yapay deri nakliyle hayata tutundu

''KASKATI KESİLMİŞ YATIYOR''

Olay gününü anlatan Ahmet Tosun, "İş çıkışı eve geldim, dışarıda mangalı yaktım. Yaktıktan sonra 5 dakikalık bir yere gidip gelecektim. Daha varmadan eşim aradı. Koştum geldim. Bir baktım, Mustafa kaskatı kesilmiş yatıyor. Ne yapacağımı bilemedim. Jeli ateşe sıkmış, direkt alev alınca üstüne parlamış. Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir kaza geçirdik, umutsuzduk. Sonra sosyal medyada derneğe ulaştık. Çok şükür şu an oğlumuz daha iyi oldu ve daha iyi olacak. Yani eskiden hareketleri kısıtlıydı, daha iyi edeceklerini söylediler bize. Mustafa, Galatasaray hayranı. Maçları çok takip ediyordu. Kazadan sonra biraz ara verdik. Maçlara gitmeyi de çok istiyor. Eğer Galatasaray Antalya'ya gelirse 'Baba ailecek gidelim' dedi. Eğer gelirlerse ailecek gideceğiz" dedi.

''ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN''

Annesi Kübra Tosun ise kötü bir kaza yaşadıklarını söyleyerek, "Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Yani Allah'ım düşmanımın başına bile vermesin. Şu an iyiye gidiyoruz. Her türlü konuda bize destekçi oldular. Mustafa futbolcu olmak istiyor. Az önce pansuman yapılırken de 'Anne ben futbolcu olacağım' dedi" ifadelerini kullandı.