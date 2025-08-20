Vücudunun yüzde 50'si yanan Mustafa, yapay deri nakliyle hayata tutundu
Antalya'da mangal yaparken kullandıkları tutuşturucu jelin parlaması sonucu vücudunun yüzde 50'si yanan Mustafa Tosun (11), Ankara'da yapılan yapay deri nakliyle hayata tutundu.
Antalya'da yaşayan Mustafa Tosun, 4 ay önce evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaparken tutuşturucu jelin parlamasıyla yanıp yaralandı. Vücudunun yüzde 50'sinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Mustafa'ya yara almadığı bölgelerden deri nakli yapıldı ancak başarılı sonuç alınamadı. Ardından baba Ahmet Tosun, sosyal medyadan çocukların yanık tedavilerini üstlenen Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ne (AHMİMDER) ulaştı. Mustafa Tosun, ailesiyle Ankara'ya geldi ve özel hastanede tedaviye alındı. Ancak Mustafa'nın vücudunda alınacak deri kalmaması nedeniyle yapay deri nakli ameliyatı yapıldı.
Operasyonun ardından Mustafa'nın boynunda ve kollarında yanıklar nedeniyle oluşan hareket kısıtlaması giderildi. Mustafa'nın sargıları çıkarıldıktan sonra kollarını ve boynunu hareket ettirebileceği belirtildi.