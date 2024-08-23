Wattpad erişim engelinde son durum: Wattpad ne zaman açılacak?
Kanada menşeli hikaye yazma ve okuma sitesi Wattpad'a erişim engeli devam ediyor. Wattpad'e, geçtiğimiz haftalara Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında Türkiye'de erişim yasağı getirilmişti. Dünya genelinde aylık 90 milyondan fazla okuyucusu olan Wattpad'in Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Peki, Wattpad ne zaman açılacak?
Popüler hikaye ve şiir paylaşım platformu Wattpad'e Türkiye'deki erişim yasağı devam ediyor. Kanada’nın Toronto kentinde 2006'da kurulan ve kısa zamanda popülerliğini arttırarak dünyaya yayılan Wattpad'a yeniden erişimin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor.