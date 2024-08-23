Wattpad erişim engelinde son durum: Wattpad ne zaman açılacak?

ERİŞİM ENGELİ DEVAM EDİYOR



Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime engellendi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”