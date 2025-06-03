WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılar ''WhatsApp'ta sorun mu var, çöktü mü?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Uygulama kullanıcıları WhatsApp'ta mesajların iletilmediğini bildiriyor. İşte, WhatsApp'ta son durum...
WhatsApp'ın durumu hakkında son dakika gelişmeleri kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki sorun ise sosyal medyada gündeme geldi. Peki, WhatsApp'ta sorun mu var, neden çöktü?