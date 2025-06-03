WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü yönünde iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Kullanıcılar ''WhatsApp'ta sorun mu var, çöktü mü?'' şeklinde sorular yöneltmeye başladı. Uygulama kullanıcıları WhatsApp'ta mesajların iletilmediğini bildiriyor. İşte, WhatsApp'ta son durum...

WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor? - 1

WhatsApp'ın durumu hakkında son dakika gelişmeleri kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Popüler online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki sorun ise sosyal medyada gündeme geldi. Peki, WhatsApp'ta sorun mu var, neden çöktü?

TÜRKİYE HABERLERİ

WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor? - 2

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakika gelişmelere göre mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta sorun yaşandığı kullanıcılarca öne sürülüyor. Kullanıcıların bir bölümü mesaj göndermede sorun yaşadıklarını bildirirken konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

WhatsApp çöktü mü? 3 Haziran WhatsApp'ta sorun mu var, neden girilmiyor? - 3

Konuyla alakalı olarak Downdetector, WhatsApp'ta sorunun meydana geldiğini grafikle bildiriyor.

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