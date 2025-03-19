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Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi

19 Mart 2025 Çarşamba günü, popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ta hem mobil uygulama hem de web sürümünde yaygın erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren mesajlarının iletilmediğini dile getiriyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor?

Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi - 1

Birçok kullanıcı, WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar, Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi - 2

Sosyal medya platformlarında bu aksaklık hızlıca yayıldı ve "#WhatsAppÇöktü" etiketi trend listelerinde önemli bir yer edindi. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi - 3

BANT DARALTMA NEDİR?

DownDetector üzerinden yapılan incelemeye göre, Instagram, YouTube, X (Twitter), TikTok ve Facebook gibi popüler platformlarda erişim sorunları yaşandığı gözlemlendi. Bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'ta aksama yaşandığı tahmin ediliyor.

Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi - 4

Bant daraltma (bandwidth throttling), internet servis sağlayıcılarının (ISS) veya platformların belirli veri akışlarını kasıtlı olarak yavaşlatma işlemidir.

Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi - 5

BANT DARALTMA BELİRTİLERİ

WhatsApp mesajlarının gecikmeli gitmesi

Fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderimlerinde yavaşlama

Görüntülü veya sesli aramalarda donma veya ses kesilmeleri

"Bağlantınız kontrol ediliyor" veya "Yeniden bağlanıyor" gibi uyarılar

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