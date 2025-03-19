Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor? WhatsApp'da "bağlantınız kontrol ediliyor" problemi
19 Mart 2025 Çarşamba günü, popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ta hem mobil uygulama hem de web sürümünde yaygın erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren mesajlarının iletilmediğini dile getiriyor. Peki, Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta mesajlar neden gitmiyor/gelmiyor?
Birçok kullanıcı, WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar, Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor.