WhatsApp çöktü mü, son görülme neden gözükmüyor? 13 Kasım WhatsApp’ta sorun mu var?

WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunları mobil uygulamad ayaşanıyor. WhatsApp üzerinden video, mesaj göndermeye çalışanlar sorunla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından uygulamanın sorunsuz çalıştığını ifade etti.

Yaşanan erişim sorunun global ölçekte olup olmadığı gündem oldu. Özellikle WhatsApp “son görülme açma” özelliğini aktif eden kullanıcılar, bu özelliğin sorunlu olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Peki WhatsApp’ta sorun mu var, çöktü mü? İşte, son dakika gelişmeleri…