WhatsApp çöktü mü, son görülme neden gözükmüyor? 13 Kasım WhatsApp’ta sorun mu var?
13.11.2025 11:26
Son Güncelleme: 13.11.2025 11:27
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta kullanıcılar zaman zaman erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Uygulaması güncel olmayanlar, benzer sorunlar yaşarken downdetector raporlarına göre mobil uygulamada sorun olduğu biliniyor. Kullanıcılar son görülme özelliğinde sorun olduğunu bildiriyor. Peki WhatsApp son görülme neden görünmüyor? WhatsApp çöktü mü? İşte, 13 Kasım hata raporlamaları…
WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunları mobil uygulamad ayaşanıyor. WhatsApp üzerinden video, mesaj göndermeye çalışanlar sorunla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından uygulamanın sorunsuz çalıştığını ifade etti.
Yaşanan erişim sorunun global ölçekte olup olmadığı gündem oldu. Özellikle WhatsApp “son görülme açma” özelliğini aktif eden kullanıcılar, bu özelliğin sorunlu olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Peki WhatsApp’ta sorun mu var, çöktü mü? İşte, son dakika gelişmeleri…
SON DAKİKA WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
13 Kasım downdetector raporlarına göre WhatsApp’ta kısa bir erişim sorunu yaşandığı biliniyor. Konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Uygulamada sorun yaşayan kullanıcıların internet ağ bağlantısını kontrol etmesi veya mobil marketlerden uygulamanın güncel sürümünü kullanması öneriliyor.
WHATSAPP SON GÖRÜLME HATASI MI VAR?
WhatsApp üzerinden kullanıcılar, özellikler kısmından son görülme ve çevrimiçi özelliğini açabiliyor. Raporlamalar doğrultusunda son görülme kısmında hata olmadığı biliniyor.