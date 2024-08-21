WhatsApp grubunun yöneticisi babasının mesajını sildi, tartışma cinayetle bitti
Antalya’da bir düğünde eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım’ın, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer’I öldürdüğü olayda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın, Tuncer’in babasının Kurban Bayramı’nda WhatsApp grubundan yazdığı kutlama mesajını, grup yöneticisi Yıldırım’ın silmesiyle başladığı belirlendi.
Antalya’da işlenen cinayete giden tartışmanın, WhatsApp grubunda silinen bir mesajla başladığı ortaya çıktı.