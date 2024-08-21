WhatsApp grubunun yöneticisi babasının mesajını sildi, tartışma cinayetle bitti

Olay, 18 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Serik ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi.

2019-2024 yılları arasında Serik Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve MHP’den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP’den meclis üyesi olan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yıldırım, ruhsatlı tabancasıyla 1 el ateş etti.

Yaralanan Tuncer uzaklaşmaya çalışırken Yıldırım, 2 kez de arkasından ateş etti.