WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum
WhatsApp erişim sorunuyla ilgili son durum kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 19 Mart sabahı kullanıcılar, mesajlarının iletilmediğini, tek tikte kaldığını ve uygulamanın açılmasında zorluklar olduğunu bildiriyordu. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu sıkça sormaya başladı. 20 Mart sabahı da WhatsApp erişim problemleri sürmeye devam ediyor. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne?
Birçok kullanıcı, WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar, Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor.