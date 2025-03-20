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WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum

WhatsApp erişim sorunuyla ilgili son durum kullanıcılar tarafından merak ediliyor. 19 Mart sabahı kullanıcılar, mesajlarının iletilmediğini, tek tikte kaldığını ve uygulamanın açılmasında zorluklar olduğunu bildiriyordu. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu sıkça sormaya başladı. 20 Mart sabahı da WhatsApp erişim problemleri sürmeye devam ediyor. Peki, WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne?

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 1

Birçok kullanıcı, WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar, Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 2

Sosyal medya platformlarında bu aksaklık hızlıca yayıldı ve "#WhatsAppÇöktü" etiketi trend listelerinde önemli bir yer edindi. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti.

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 3

20 MART ERİŞİM SORUNU

WhatApp'ta erişim sorunu 20 Mart'ta da sürmeye devam ediyor. Kullanıcılar sabahın erken saatlerinden itibaren "Downdetector" isimli uygulama üzerinden hata bildirimlerini yollamaya başladı.

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 4

BANT DARALTMA NEDİR?

DownDetector üzerinden yapılan incelemeye göre, Instagram, YouTube, X (Twitter), TikTok ve Facebook gibi popüler platformlarda erişim sorunları yaşandığı gözlemlendi. Bant daraltma işlemi nedeniyle WhatsApp'ta aksama yaşandığı tahmin ediliyor.

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 5

Bant daraltma (bandwidth throttling), internet servis sağlayıcılarının (ISS) veya platformların belirli veri akışlarını kasıtlı olarak yavaşlatma işlemidir.

WhatsApp ne zaman düzelecek, neden açılmıyor? WhatsApp çöktü mü, son durum ne? 20 Mart WhatsApp erişim sorununda son durum - 6

BANT DARALTMA BELİRTİLERİ

WhatsApp mesajlarının gecikmeli gitmesi

Fotoğraf, video ve sesli mesaj gönderimlerinde yavaşlama

Görüntülü veya sesli aramalarda donma veya ses kesilmeleri

"Bağlantınız kontrol ediliyor" veya "Yeniden bağlanıyor" gibi uyarılar

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