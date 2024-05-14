WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi. Şebekenin, WhatsApp üzerinden oluşturdukları grupla, fuhuş yapacak kadınlara, erkeklerle iletişim kurdurduğu belirlendi. Operasyon düğmesine basan emniyet güçleri, fuhuşa zorlanan 17 kadını kurtardı, 5 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı - 1

Bodrum’da fuhuş operasyonu yapan polis 17 kadını kurtardı, 5 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı - 2

"FOTOĞRAFLARINI AİLENİZE GÖNDERİRİZ" TEHDİDİ

Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, “Çok para kazanacaksınız.” diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi.

Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı - 3

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs’ta operasyon düzenledi.
WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı - 4

Bodrum ve Antalya’da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.
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