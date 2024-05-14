WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı

Bodrum ve Antalya’da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı.