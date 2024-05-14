WhatsApp’ta fuhuş şebekesi: Bodrum’da 17 kadın kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhuş tuzağına düşüren şebeke çökertildi. Şebekenin, WhatsApp üzerinden oluşturdukları grupla, fuhuş yapacak kadınlara, erkeklerle iletişim kurdurduğu belirlendi. Operasyon düğmesine basan emniyet güçleri, fuhuşa zorlanan 17 kadını kurtardı, 5 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Bodrum’da fuhuş operasyonu yapan polis 17 kadını kurtardı, 5 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi.