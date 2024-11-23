WhatsApp'tan uyuşturucu reçetesi yazan psikiyatristten itiraflar: 7 bini aşkın reçete yazıp 360 bin dolar kazanmış

PARA KAZANDIKÇA DAHA ÇOK REÇETE YAZDIM

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti.



Reçete başına 3 bin TL aldığını itiraf eden Karadumani "Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı." dedi.



5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığından söz eden Karaduman, "Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım." dedi.