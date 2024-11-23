WhatsApp'tan uyuşturucu reçetesi yazan psikiyatristten itiraflar: 7 bini aşkın reçete yazıp 360 bin dolar kazanmış
Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman hakkında 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suçunu itiraf eden Karaduman'ın 7 ay gibi bir sürede 7 bin 71 e-reçete yazdığı, hesabına yatırılan paraların dekontunu görmeden e-reçeteyi yazmadığı, piyasaya sürülen haplardan elde edilen kazançtan da pay aldığı belirtildi. Karaduman ifadesinde birkaç ayda 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığını dile getirdi.
WhatsApp'tan uyuşturucu reçetesi soruşturması tamamlandı.
Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 28 farklı olaya karışan 14'ü tutuklu toplam 71 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Karaduman hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.