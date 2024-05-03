WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı
Konya’da polis, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman’ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerinde soruşturma başlattı. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Karaduman ile reçeteyle aldıkları hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli tutuklandı.
Konya polisi, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman’ın özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.