WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı

Konya’da polis, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman’ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerinde soruşturma başlattı. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Karaduman ile reçeteyle aldıkları hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli tutuklandı.

WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 1

Konya polisi, psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman’ın özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

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WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 2

Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı.

WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 3

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara’da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman’ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.
WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 4

Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor Karaduman’ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı - 6

Soruşturma süresince de valilik tarafından Karaduman’ın özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi.

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