Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, Türk tenis severler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlancak?
Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası’nda heyecan resmen başladı. Sezonun üçüncü grand slam’i olan Wimbledon’da ana tablo karşılaşmaları, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştiriliyor. Bu yıl 138. kez düzenlenen turnuvaya, 1877’den bu yana ev sahipliği yapan All England Lawn Tennis Club yine tenis dünyasının merkezinde yer alıyor.