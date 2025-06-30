Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, Türk tenis severler tarafından da yakından takip ediliyor. Peki, Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlancak?

Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Wimbledon 2025 Tenis Turnuvası’nda heyecan resmen başladı. Sezonun üçüncü grand slam’i olan Wimbledon’da ana tablo karşılaşmaları, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştiriliyor. Bu yıl 138. kez düzenlenen turnuvaya, 1877’den bu yana ev sahipliği yapan All England Lawn Tennis Club yine tenis dünyasının merkezinde yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

WİBLEDON 2025 SAAT KAÇTA?

Wimbledon 2025, 30 Haziran – 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Londra’daki All England Lawn Tennis & Croquet Club’de düzenlenecek. Bu tarihler arasında çim kortlarda; tekler, çiftler, karışık, gençler ve tekerlekli sandalye müsabakaları oynanacak.

Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

WİMBLEDON 2025 HANGİ KANALDA?

Şu anda yayıncı bilgileri net değil, ancak genelde beIN Sports/WTA gibi kanallardan takip ediliyor. Dünyada: İngiltere’de BBC ve TNT Sports; ABD’de ESPN; Avrupa’da Eurosport üzerinden yayın sağlanacak.

Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

WİMBLEDON 2025 ÖNEMLİ TARİHLERİ

Önemli Tarihler

Ana tablo başlayışı: 30 Haziran Pazartesi

Çeyrek finaller: 8–9 Temmuz

Kadınlar finali: Cumartesi, 12 Temmuz

Erkekler finali: Pazar, 13 Temmuz

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