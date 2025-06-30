Wimbledon 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WİMBLEDON 2025 HANGİ KANALDA?

Şu anda yayıncı bilgileri net değil, ancak genelde beIN Sports/WTA gibi kanallardan takip ediliyor. Dünyada: İngiltere’de BBC ve TNT Sports; ABD’de ESPN; Avrupa’da Eurosport üzerinden yayın sağlanacak.