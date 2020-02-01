Wuhan'daki Türkler tahliye edildi

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Türk vatandaşları ile birlikte 6 Azerbaycan, 3 Arnavutluk, 1 Bulgaristan ve 3 Gürcistan vatandaşını Türkiye'ye getirmek üzere dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanmış ve TSİ gece saat 01.00 sıralarında Wuhan'a ulaşmıştı.
Birçok aşamadan geçen tahliye edilecek kişiler, son olarak Türkiye'den giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolerin ardından uçağa alındı.
Türk vatandaşlarıyla birlikte toplam tahliye edilecek kişi 48 olarak açıklanmıştı ancak uçakta 42 kişinin olduğu belirtildi. Bunun nedeniyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
UÇAK HAVALANDI
Tahliye işlemini gerçekleştiren dev kargo uçağı, TSİ 06.55 sıralarında Wuhan'dan havalandı.
Karantina elbiseleri giydirilen 42 kişiyi Çin'den tahliye eden dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğalistan'ın başkenti Ulanbatur'a uğrayacak ve oradan Ankara'ya doğru hareket edecek. Uçağın saat 22.00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.
14 GÜNLÜK KARANTİNA
Wuhan'dan tahliye edilen kişiler ve bu işlemde yer alan sağlık görevlileri, corona virüsünün kuluçka süresinin 14 gün olması nedeniyle, bu süre boyunca Ankara'da karantinaya alınacak.