Wuhan'daki Türkler tahliye edildi

Birçok aşamadan geçen tahliye edilecek kişiler, son olarak Türkiye'den giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolerin ardından uçağa alındı.

Türk vatandaşlarıyla birlikte toplam tahliye edilecek kişi 48 olarak açıklanmıştı ancak uçakta 42 kişinin olduğu belirtildi. Bunun nedeniyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.