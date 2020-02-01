Wuhan'dan gelen Türkler Ankara'da

Yeni tip Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.
Sağlık Bakanı Koca, havalimanında açıklama yaptı. Koca, "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi. Bu yolculuk sırasında alınması gereken tüm tedbirler yerine getirildi. Hiçbir hastamızda hastalık belirtisi olmadığının, sağlıklı olduğunu doktorlarımız ifade ettiler. Her hastanın bir odada 14 gün boyunca kontrolü yapılacak. Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Türkiye'de Corona Virüs tanısı konan hasta yok" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.
Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.
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