Wuhan'dan gelen Türkler Ankara'da (14 gümlük karantina başladı)

SON DAKİKA... Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi. Wuhan'dan tahliye edilen Türk ve dost ülke vatandaşlarını getiren uçak Ankara'ya indi. Çin’den gelenleri taşıyan 17 ambulansın tamamı hastaneye girdi. Hastane kapıları kapatıldı, 14 günlük karantina başladı.

Yeni tip Corona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi. 

14 GÜNLÜK KARANTİNA

32'si Türk toplamda 42 yolcu ambulanslarla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcular burada 14 gün kontrol altında tutulacak. Y

Sevk edilen 62 kişi, 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak.

Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.

BAKAN KOCA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS TANISI KONAN HASTA YOK

Sağlık Bakanı Koca, havalimanında açıklama yaptı. Koca,  "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi. Bu yolculuk sırasında alınması gereken tüm tedbirler yerine getirildi. Hiçbir hastamızda hastalık belirtisi olmadığının, sağlıklı olduğunu doktorlarımız ifade ettiler. Her hastanın bir odada 14 gün boyunca kontrolü yapılacak. Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Türkiye'de Corona Virüs tanısı konan hasta yok" açıklamasında bulundu. 

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca planlanan tahliye operasyonu için ambulansa çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağı, yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından, alınan tedbirler çerçevesinde Etimesgut Askeri Havalimanında hangarların arkasındaki en uzak alana çekildi.
Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülecek.

Uçak ile içinde bulunan malzemeler de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. KBRN gaz maskesi ve KBRN kıyafeti giymiş personel tarafından özel kimyasallar ve teçhizat kullanılarak, uçağın iç ve dış arındırma işlemleri yapılacak. Sonrasında da meydana kurulan KBRN Dekontaminasyon Çadırı'nda her uçak personeli için tek tek arındırma işlemi gerçekleştirilecek.

Uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir her birinin tetkikleri yapılacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.
Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi uçak dün saat 12.05'te Çin'in Wuhan kentine hareket etmişti. Uçakla, Çin'e tıbbi yardım malzemesi de taşınmıştı.
Ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı, gece saatlerinde Çin'in Wuhan kentine ulaşmıştı. Planlama kapsamında tahliye edilecek vatandaşlar, uzman ekiplerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uçağa alınmış ve uçak, dönüş için sabah saatlerinde Çin'den Türkiye'ye hareket etmişti.

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