Wuhan'dan gelen Türkler Ankara'da (14 günlük karantina başladı)

BAKAN KOCA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS TANISI KONAN HASTA YOK

Sağlık Bakanı Koca, havalimanında açıklama yaptı. Koca, "Aileleriyle birlikte 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Türkiye'ye getirildi. Bu yolculuk sırasında alınması gereken tüm tedbirler yerine getirildi. Hiçbir hastamızda hastalık belirtisi olmadığının, sağlıklı olduğunu doktorlarımız ifade ettiler. Her hastanın bir odada 14 gün boyunca kontrolü yapılacak. Ülke olarak tedbirlerimizi erkenden aldık. Türkiye'de Corona Virüs tanısı konan hasta yok" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak inen yolcuların sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.