Wuhan'dan tahliye edilenler Türkiye yolunda

SON DAKİKA... Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi. 42 kişiyi taşıyan uçağın bugün saat 19.00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor. Uçak yakıt ikmali için, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da durdu. Uçak yakıt ikmalinin ardından tekrar havalandı. 6 kişinin kendi isteğiyle Wuhan'dan ayrılmadığı açıklanırken, tahliye edilenler ve uçaktaki görevliler 14 gün boyunca Ankara'da karantinada tutulacak.

Yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

HABERE GİT

A400M askeri kargo uçağında bulunan AA muhabiri Ali Murat Alhas, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Alhas, yaklaşık 8 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya inecekleri bilgisini paylaştı.

Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

Bu kapsamda, bin biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Türkiye'den dün kalkan A400M askeri kargo uçağı, bugün Çin'in yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine inerek, malzemeleri Çinli yetkililere teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını şehirden alarak, Türkiye'ye geri getirmek için yola çıkmıştı.

TAHLİYE EDİLENLER ANLATTI - VİDEO

14 GÜNLÜK KARANTİNA 

Wuhan'dan tahliye edilen kişiler ve bu işlemde yer alan sağlık görevlileri, corona virüsünün kuluçka süresinin 14 gün olması nedeniyle, bu süre boyunca Ankara'da karantinaya alınacak. 

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