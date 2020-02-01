Wuhan'dan tahliye edilenler Türkiye yolunda

Ulanbator'da yakıt ikmali yapan uçaktaki sağlık personeli tarafından 42 kişinin ateşleri ve oksijen seviyeleri ölçüldü, tüm göstergelerin normal seviyede olduğu teyit edildi.



Türk vatandaşlarının yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 42 kişinin, 19.00'da yurda varması bekleniyor.