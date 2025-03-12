Xenon far nedir? Led xenon beyaz far yasak mı?

XENON FARLARIN ZARARLARI

Xenon farlar, geleneksel halojen farlardan çok daha parlak ve beyaz ışık yaydıkları için, özellikle karşı yönden gelen araçlar için göz alıcı olabilir. Bu da sürücülerde göz yorgunluğu ve görüş kaybına neden olabilir. Uzun süreli sürüşlerde, gece görüşünü zorlaştırarak gece körlüğüne neden olabilir.



Xenon farların bazı araçlarda uyumsuzluk sorunları yaratabilir. Eğer aracınızda xenon farlar kullanıyorsanız, bazı ülkelerde ve yerel yönetimlerde bu tür farların yasal olup olmadığına dair regülasyonlar olabilir. Ayrıca, yanlış montaj ya da yüksek ayar durumunda, farlar diğer sürücüleri rahatsız edebilir, bu da trafikte kazalara yol açabilir.





