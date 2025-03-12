Xenon far nedir? Led xenon beyaz far yasak mı?
Son yıllarda trafikte araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep olan xenon beyaz farlarla ilgili iddialar gündem oldu. Denetimlere ve şikayetlere rağmen halk arasında "LED Xenon" olarak adlandırılan bu farların kullanıcısı giderek artıyor. Değiştirilebilir LED lambalar kullananların yol görüşünü artırsa da özellikle karşıdan gelen sürücüler için rahatsızlık veren, kamaşmaya ve görme yeteneğinde azalmaya neden olan bir etkiye sahip. Peki, Xenon far nedir? Led xenon beyaz far yasak mı?
"Xenon far" terimi, genellikle xenon gazı kullanılan araç farlarını tanımlamak için kullanılır. Xenon farlar, daha parlak, daha beyaz bir ışık yayarlar. Xenon farlar, ışıklarının beyaz ve mavimsi tonlarıyla tanınır. Piyasada bulunan ürünler standart lambalara göre elektriksel olarak daha yüksek güç çektikleri ve standart dışı yüksek ışık verdikleri için hem mal hem de can güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler.