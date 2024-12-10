Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza

Tunceli'de koruma altında bulunan 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı, drone'la tespit edildi. Bu kişilere toplam 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza - 1

Tunceli'de yaban keçilerini avlayanlar yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan "Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi"ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçilerinin avlanmaması için denetleme faaliyeti yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza - 2

Sabah erken saatlerde araziye çıkan ekipler, hakim tepelerde kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında gelen izleme taktiğiyle drone ve dürbünle avcıları denetledi.

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza - 3

Mazgirt ilçesi Kaleköy’de silah sesini duyan ekipler, bölgede yoğunlaşıp drone'larla sarp kayalarda tarama yaptı ve bir süre sonra da avladıkları 2 yaban keçisini taşıyan 3 avcı görüntülendi.

Yaban keçisi avına 1,3 milyon lira ceza - 4

Avcılara toplamda 1 milyon 327 bin 144 lira tazminat ve idari para cezası kesildi. Ekiplerin, yaban keçilerinin avlanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

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