Yabancı turistler Nemrut'a hayran kaldı: Bu sanat eseri başka yerde yok
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde antik çağın gözde uygarlığı olan Kommagene'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Nemrut Dağı anıtsal alanı, yılın her mevsimi ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin kültür turizmi açısından ve ülke ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayan Nemrut Dağı zirvesindeki Kommagene Uygarlığı'nın miras bıraktığı devasa eserler, genellikle Mart sonu ile Kasım sonuna kadar yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.