Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Ataşehir’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri sabaha karşı ilçede bulunan 49 ayrı adreste Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına ve kâğıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı.

İHA 06.10.2021 - 06:05

Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 1
Önceden belirlenen kâğıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 200’e yakın yabancı uyruklu kâğıt toplayıcısını gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 2
Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kâğıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 3
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 4
Kimlik tespiti yapılan kâğıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü.
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 5
Sağlık kontrolünün ardından Tuzla’da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından kaçakların sınır dışı edileceği belirtildi.
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 6
Yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER