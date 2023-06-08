Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda, ticareti yasak olan 12 yaban geyiği ve 6 tavus kuşu ele geçirildi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı.

Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de bir villada ticareti yasak olan yaban hayvanları olduğu bilgisine ulaştı.

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Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 2

İhbarı değerlendiren polis, geçtiğimiz Cuma günü yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen söz konusu villaya operasyon düzenledi.

Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 3

Baskında 12 yabani geyik, 6 tavus kuşu olmak üzere CITES Sözleşmesi kapsamında (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) bulunan 18 yaban hayvanına el konuldu.

Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 4

Operasyon çerçevesinde villa sahibi gözaltına alındı. Villada el konulan 18 tabiat canlısının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 5
Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 6
Yabani hayvan çiftliğine dönüştürülen villaya operasyon: 12 geyiğe el konuldu - 7
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