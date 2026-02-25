Yağış, fırtına, sel zarara uğrattı. Rekor fiyata geldi

Muğla’da kış aylarında etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına seralarda büyük zarara yol açarken, üretimde yaşanan kayıplar sebze fiyatlarına yansıdı. Menteşe ilçesindeki semt pazarında salatalığın kilogram fiyatı 150 liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaştı.