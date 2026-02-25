Yağış, fırtına, sel zarara uğrattı. Rekor fiyata geldi
25.02.2026 15:23
Son Güncelleme: 25.02.2026 15:23
Muğla’da kış aylarında etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına seralarda büyük zarara yol açarken, üretimde yaşanan kayıplar sebze fiyatlarına yansıdı. Menteşe ilçesindeki semt pazarında salatalığın kilogram fiyatı 150 liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaştı.
Yoğun yağışlar nedeniyle birçok seranın su altında kalması üretimi olumsuz etkilerken, pazara gelen ürün miktarının azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle salatalıkta yaşanan arz sıkıntısı fiyatların kısa sürede katlanmasına yol açtı.