Yağış yok ama soğuk hava geliyor. AKOM uyardı! Hava bir anda değişecek

AKOM, İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kentte yeni haftada yağış beklenmiyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.