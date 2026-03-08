Yağış yok ama soğuk hava geliyor. AKOM uyardı! Hava bir anda değişecek
08.03.2026 12:25
Son Güncelleme: 08.03.2026 12:31
Tuğba Öztürk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte bu hafta yağış beklenmediğini belirtirken şiddetli poyraza yönelik de bir uyarıda bulundu.
İstanbul’da poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş bekleniyor. AKOM’un yayımladığı hava tahmin raporuna göre kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 10 derecenin altına inebileceği öngörülüyor.
AKOM, İstanbul için hazırladığı haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre kentte yeni haftada yağış beklenmiyor. Ancak kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarında kısa süreli bir düşüş yaşanması beklenirken gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20/50km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor." uyarısına yer verildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Şubat Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu