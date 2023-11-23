Yağışlar, barajlara yaradı: 5 günde 46,8 milyon metreküp arttı

İSTANBUL VE BURSA'DA ARTTI, ANKARA VE İZMİR'DE DÜŞTÜ

Son yağışlar en çok İstanbul ve Bursa'daki barajlarda etkili oldu.

Buna göre; 17 Kasım'da İstanbul’a su sağlayan barajlarda 154,4 milyon metreküp olan su hacmi, 21 Kasım'da 201,2 milyon metreküp olarak ölçüldü. İstanbul'a su temin edilen barajlardaki su, 5 günde 46,8 milyon metreküp arttı. Bursa'da 24,4 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 26 milyon metreküpe ulaştı. Ankara ve İzmir'de ise düşüş yaşandı.

Ankara'da 366,8 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 364,2 milyon metreküpe, İzmir'de 95,4 milyon metreküp olan aktiflik oranı, 21 Kasım'da 95 milyon metreküpe düştü.