Yağışlar, barajlara yaradı: 5 günde 46,8 milyon metreküp arttı
Yurtta etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar ile birlikte içme suyu barajları da dolmaya başladı. Barajlardaki su hacmi 5 günde 7,7 milyar metreküpten 8 milyar metreküpe çıktı. Yağışlar en çok İstanbul’a su sağlayan barajlarda etkili oldu. 17 Kasım'da İstanbul barajlarında 154,4 milyon metreküp olan su miktarı, 21 Kasım'da 46,8 milyon metreküp artışla 201,2 milyon metreküpe ulaştı.
Kurak geçen yaz mevsiminin ardından kasım ayında aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı.