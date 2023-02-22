Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurdun batı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkıyor. Yeni haftada yurdun çoğu kesminde yağış beklenmiyor.

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye, kış aylarını kurak geçirmeye devam ediyor.

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haftalık hava durumu raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıklar artacak. 

Batı kesimlerden başlayan artışla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Öte yandan beş büyük kentte hava durumu şu şekilde:

Havanın bulutlu olduğu İstanbul'da sert poyraz üşütüyor. Megakentte hissedilen sıcaklık 13 derece.

Ankara'da hava açık 12, Bursa 18 derece.

İzmir'de sakin rüzgarın etkisiyle hava ılık, sıcaklık 20 derece.

Antalya parçalı bulutlu 19 derece.

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

23 ŞUBAT HAVA DURUMU

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

24 ŞUBAT HAVA DURUMU 

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

25 ŞUBAT HAVA DURUMU 

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

26 ŞUBAT HAVA DURUMU 

Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

27 ŞUBAT HAVA DURUMU 

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