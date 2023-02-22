Yağışlar bitti, hava sıcaklıkları artıyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye, kış aylarını kurak geçirmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haftalık hava durumu raporuna göre; yurt genelinde sıcaklıklar artacak.
Batı kesimlerden başlayan artışla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Öte yandan beş büyük kentte hava durumu şu şekilde:
Havanın bulutlu olduğu İstanbul'da sert poyraz üşütüyor. Megakentte hissedilen sıcaklık 13 derece.
Ankara'da hava açık 12, Bursa 18 derece.
İzmir'de sakin rüzgarın etkisiyle hava ılık, sıcaklık 20 derece.
Antalya parçalı bulutlu 19 derece.